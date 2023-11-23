Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Tolak Pengungsi Rohingya, Legislator Asal Aceh Ungkap Penyebabnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |05:51 WIB
Warga Tolak Pengungsi Rohingya, Legislator Asal Aceh Ungkap Penyebabnya
Pengungsi Rohingya datang ke Aceh (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyoroti pengungsi Rohingya yang terus berdatangan di beberapa titik pesisir Aceh seperti Sigli, Aceh Utara, Bireuen di Provinsi Aceh.

Ia pun menyinggung pengungsi Rohingya kerap berbuat ganjil sehingga kedatangannya ditolak oleh warga.

“Dulu masyarakat Aceh pernah menerima pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka, tapi kini masyarakat menilai ada sesuatu yang ganjil dan banyak hal yang tidak diinginkan terjadi hingga menyeret beberapa warga kami (Aceh) yang ikut terlibat dalam kasus perdangangan manusia,” ucap Nasir dalam keterangannya yang dikutip Kamis (23/11/2023).

Nasir meminta persoalan pengungsi Rohingya dapat menjadi perhatian Pemerintah. Ia meminta Pemerintah mencarikan solusi terhadap pengungsi Rohingya yang diusir warga Bumi Serambi Mekkah itu.

Nasir mendorong Pemerintah untuk bisa menegur pihak organisasi kemanusian seperti IOM dan UNHCR yang bertugas di Aceh dalam penanganan pengungsi Rohingya. Tujuannya, agar lebih serius dalam membantu permasalahan migrasi ini dan bantuan kemanusiaan lainnya.

“Bukan masyarakat Aceh tidak menerima melainkan tolong kepada Pemerintah serius dalam menangani permasalahan Rohingya secepatnya bisa dipindahkan saja,” tandas Nasir.

