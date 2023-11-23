Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akan Hadiri Puncak Acara Sail Teluk Cenderawasih Tahun 2023

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |06:07 WIB
Jokowi Akan Hadiri Puncak Acara Sail Teluk Cenderawasih Tahun 2023
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerja hari keduanya di Provinsi Papua, Kamis (23/11/2023).

Mengawali kegiatannya, Presiden akan menghadiri Puncak Acara Sail Teluk Cenderawasih Tahun 2023 yang digelar di Kawasan Pantai Semau, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Setelahnya, masih di Kabupaten Biak Numfor, Presiden akan meninjau dan meresmikan Kampung Nelayan Modern. Pada siang hari, Presiden dan rombongan akan bertolak menuju Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Setibanya di sana, Presiden akan meresmikan Bandar Udara tersebut.

Usai peresmian bandara, Kepala Negara diagendakan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU menuju PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan _groundbreaking_ Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fakfak.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja hari keduanya yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement