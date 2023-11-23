Jokowi Akan Hadiri Puncak Acara Sail Teluk Cenderawasih Tahun 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerja hari keduanya di Provinsi Papua, Kamis (23/11/2023).

Mengawali kegiatannya, Presiden akan menghadiri Puncak Acara Sail Teluk Cenderawasih Tahun 2023 yang digelar di Kawasan Pantai Semau, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Setelahnya, masih di Kabupaten Biak Numfor, Presiden akan meninjau dan meresmikan Kampung Nelayan Modern. Pada siang hari, Presiden dan rombongan akan bertolak menuju Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Setibanya di sana, Presiden akan meresmikan Bandar Udara tersebut.

Usai peresmian bandara, Kepala Negara diagendakan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU menuju PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan _groundbreaking_ Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fakfak.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja hari keduanya yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.

(Fakhrizal Fakhri )