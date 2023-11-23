Wapres: Indonesia dan Yunani Sepakat Dukung Penyelesaian Konflik Israel-Palestina

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan Indonesia dan Yunani sepakat mempercepat penyelesaian konflik di Israel dan Palestina. Hal itu diungkapkan Wapres usai bertemu dengan Wakil Ketua 1 Parlemen Yunani, Ioannis Plakiotakis, di Hellenic Parliament, Athena, Yunani.

“Mereka setuju tentang penyelesaian di Gaza untuk segera diakhiri pertempuran itu,” ungkap Wapres dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

Karena menurutnya, Pemerintah Yunani juga terkena dampaknya dari adanya konflik Israel dan Palestina, sebab bagi para pengungsi yang mencari tempat ke Eropa pasti akan melewati Yunani.

“Dan mereka juga terkena imbasnya, pengungsian itu yang pertama kalau ke Eropa lewatnya Yunani, jadi ada dampak itu,” ujar Wapres.

Sejalan dengan upaya mewujudkan perdamaian dunia, Wapres menyebutkan pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Yunani atas pencalonan keanggotaan tidak tetap pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

“Kami juga mendukung rencana Yunani untuk menjadi anggota Pimpinan Dewan Keamanan PBB,” tandas Wapres.

“Karena dulu waktu kita jadi anggota (Keanggotaan Tidak Tetap pada Dewan Keamanan PBB), Yunani juga mendukung kita,” tambahnya.