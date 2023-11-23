Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arema Sosok Patih Pejabat Penting Semasa Kertanagara Jadi Raja Singasari

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:08 WIB
Arema Sosok Patih Pejabat Penting Semasa Kertanagara Jadi Raja Singasari
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama Arema konon sudah ada sejak era Kerajaan Singasari di masa Kertanagara. Namun nama Arema di sini bukanlah nama tim sepakbola, melainkan sesosok orang yang menjabat Patih di Kerajaan Singasari.

Sosoknya mungkin tak sepopuler Mpu Raganata, yang juga menjadi patih senior di Kerajaan Singasari. Tetapi di masa Patih bernama lengkap Kebo Arema ini Singasari memulai ekspansinya ke luar negeri, hingga Semenanjung Melayu.

Kelak ekspansinya Singasari itu dinamakan sebuah Ekspedisi Pamalayu, yakni keinginan menaklukkan semenanjung di daerah Melayu semasa Kertanagara sang raja bertahta. Sosok Raganata sendiri juga turut andil dalam pemikiran ekspansi wilayah Kerajaan Singasari ke luar negeri.

Namun ada beberapa versi dimana nama Raganata itu tidak terdapat di antara nama pembesar kerajaan, yang menghadap Raja Kertanagara. Sejarawan Prof. Slamet Muljana dalam bukunya "Menuju Puncak Kemegahan : Sejarah Kerajaan Majapahit", menjelaskan ada tiga mahamenteri yang berkuasa di Kerajaan Singasari kala itu.

Ketiga mahamenterinya adalah rakryan mantri hino, rakryan mantri sirikan, dan rakryan mantri halu, patihnya konon bernama Arema. Pada Panji Wijayakrama, patih yang menggantikan Raganata bernama Mahisa Anengah, didampingi oleh Apanji Angragani.

Demikianlah kiranya Kebo Arema itu sama dengan Mahisa Anengah. Maka pemecatan Mpu Raganata yang terjadi sebelum tahun Saka 1191 atau Masehi 1269. Pada waktu itu baru saja Wisnuwardhana wafat. Maka ada dugaan pemecatan patih Raganata ada kaitannya dengan perpindahan kekuasaan dari Wisnuwardhana ke tangan Kertanagara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement