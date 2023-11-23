Kisah Ketua KPK Firli Bahuri, Pagi Terima Penghargaan dari Sri Mulyani Malamnya Ditetapkan Tersangka

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara Anugerah Reksa Bandha kategori lembaga yang mengangkat pengelolaan barang milik negara (BMN) sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi.

Anugerah Reksa Bandha diadakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai apresiasi tahunan kepada para pemangku kepentingan terpilih yang telah mengelola, memanfaatkan, menertibkan, serta menggunakan BMN dengan baik dan memanfaatkan jasa lelang negara pada Rabu 22 November 2023, pagi hari.

Penghargaan tersebut diterima langsung Firli Bahuri yang diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban.

"Ini adalah penghargaan khusus untuk kriteria lembaga yang mengangkat pengelolaan BMN sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi, selamat untuk KPK," ujar MC acara Anugerah Reksa Bandha di Jakarta, Rabu 22 November 2023.

Sambil berjalan ke atas panggung, Firli pun nampak mengacungkan jempol.

Ironisnya, pucuk pimpinan lembaga antirasuah itu ditetapkan tersangka pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya di hari yang sama pada malam harinya.