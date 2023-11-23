Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Ketua KPK, Polisi Bintang Berapa?

Shofiyah Afni , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |11:55 WIB
Firli Bahuri Ketua KPK, Polisi Bintang Berapa?
Pangkat Firli Bahuri di kepolisian/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Komjen Pol (Purn ) Drs Firli Bahuri lahir di Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, pada 8 November 1963. Ia adalah seorang purnawirawan Polri dan Ketua KPK periode 2019–2023.

Masa jabatan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan empat pimpinan KPK lainnya diperpanjang satu tahun setelah uji materi Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mereka ajukan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

 BACA JUGA:

Pada 1991 ia menjabat sebagai Komandan Peleton II Sabhara Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. Setahun kemudian, Firli diangkat menjadi Komandan Peleton III Sabhara Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur.

Lalu, pada 1994 ia dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Unit Serse Kepolisian Sektor Kramatjati.

Selain itu, ia juga pernah memjadi Kepala Kepolisian Resor Kebumen, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, dan Ajudan Wakil Presiden RI. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terjerat kasus dugaan pemerasan atau suap Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian.

Pada Selasa, 24 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB, Firli Bahuri menjalani pemeriksaan di kantor Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Pada Rabu (22/11/23) pukul 19.00 WIB, dalam gelar perkara yang dilakukan tim penyidik Ditreskrimsus di Mapolda Metro, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut.

Telusuri berita news lainnya
