Tak Terima Dijadikan Tersangka, Firli Sebut Alat Bukti Tak Diperlihatkan dan Dipaksakan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak terima dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021.

Hal itu diutarakan Kuasa Hukum Firli Bahuri Ian Iskandar, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (23/11/2023).

"Yang pertama kami keberatan ya, sebagai kuasa hukumnya kami keberatan atas penetapan tersangka pak Firli,"ujar Ian.

Lebih lanjut dia mengatakan, alasan Firli tidak terima ditetapkan tersangka karena beberapa alasan. Alasan pertama penetapan tersangka karena dipaksakan.

"Alasannya satu, itu dipaksakan. Kedua, alat bukti yang menurut mereka sudah disita itu, itu tidak pernah diperlihatkan," pungkasnya.

Sekadar diketahui Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Penetapan tersangka kepada Firli Bahuri tersebut diputuskan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara pada hari Rabu (22/11/2023).