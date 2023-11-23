Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Periksa Firli Bahuri Usai Ditetapkan Tersangka Pemerasan

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |12:26 WIB
Bareskrim Periksa Firli Bahuri Usai Ditetapkan Tersangka Pemerasan
Bareskrim Akan Periksa Firli Bahuri Usai Ditetapkan Tersangka
JAKARTA -Bareskrim segera menentukan jadwal pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, penentuan jadwal tersebut akan dilakukan hari ini setelah pihaknya merampungkan administrasi penyidikan.

"Hari ini merampungkan administrasi penyidikan. Untuk rencana selanjutnya baru akan dibahas siang ini," kata Arief Adiharsa kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak belum memerinci soal jadwal pemeriksaan Firli Bahuri sebagai tersangka.

Ade menegaskan, pihaknya bakal memberikan informasi sesegera mungkin terkait hal tersebut. "Nanti kita update ngih," katanya saat dikonfirmasi terpisah.

Halaman:
1 2
      
