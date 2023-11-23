Mahfud MD: Sebaik Apapun Pemimpin Kalau Sudah 2 Periode Harus Selesai!

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menegaskan, sesuai konstitusi sebaik apapun pemimpin, jika sudah dua periode maka harus selesai memimpin.

Demikian diungkapkan Mahfud saat menjawab pertanyaan salah satu panelis dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Auditorium KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Mahfud menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Artinya, ada batasan kekuasaan yang terbagi dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Negara kita adalah negara demokrasi konstitusional artinya punya konstitusi. Nah konstitusi itu sebenarnya isinya adalah membatasi, membatasi kekuasaan, membatasi lingkupnya artinya lingkup kekuasaan itu dibagi-bagi legislatif eksekutif yudikatif, pusat daerah itu batas,” kata Mahfud.

Selanjutnya, kata Mahfud, di dalam demokrasi konstitusional ada batasan waktu dimana ada periode batasan jabatan pemimpin baik di pusat maupun daerah yakni hanya dua kali periode kepemimpinan.