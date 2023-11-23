Firli Bahuri Jadi Tersangka Pemerasan SYL, Dewas KPK Akan Kirim Surat ke Jokowi

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo terkait penetapan tersangka Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya.

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris menyatakan, dalam surat tersebut pihaknya akan melampirkan Pasal 32 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Dewas akan menyurati Presiden terkait Pasal 32 ayat (2) UU No.19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya," kata Haris saat dihubungi wartawan, Kamis (23/11/2023).

Haris menyebutkan, pengiriman tersebut menunggu surat resmi dari Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka untuk pucuk pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Dikirim hari ini jika sudah ada surat penetapan tersangka secara resmi dari Polda," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka. Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).