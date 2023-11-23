Ganjar Pranowo di Mata Sultan Buton: Sosok Pemimpin yang Peduli pada Masyarakat

BUTON - Sultan ke-40 di Buton, Sulawesi Tenggara, YM La Ode Muhammad Izzat Manarfa, menegaskan bahwa Ganjar Pranowo, capres yang diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, adalah pemimpin yang sangat memperhatikan rakyat. Izzat menyoroti komitmen Ganjar terhadap Buton, khususnya dalam memanfaatkan aspal lokal untuk pembangunan jalan di Jawa Tengah.

"Saya apresiasi sama Pak Ganjar karena Pak Ganjar satu-satunya yang perhatian kepada Buton," ungkap Izzat.

Izzat juga membandingkan sikap dan perilaku kandidat presiden lain terhadap Buton, menemukan kurangnya kepedulian mereka terhadap daerah tersebut.

"Kami punya dua kandidat presiden (lain), tetapi mereka kurang perhatian untuk Buton," ujar Sultan Buton tersebut.

Pemimpin tersebut menilai Ganjar sebagai figur inspiratif dan berpotensi besar untuk Nusantara. Izzat juga menekankan nasionalisme Ganjar, serta perannya dalam melestarikan seni, budaya, dan adat istiadat.

"Kami tidak usah berbicara lagi masalah adat karena semua tokoh kami dan saya kira yang lagi berperan dalam adat Nusantara adalah Pak Ganjar," kata Izzat.