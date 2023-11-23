Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo di Mata Sultan Buton: Sosok Pemimpin yang Peduli pada Masyarakat

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |12:55 WIB
Ganjar Pranowo di Mata Sultan Buton: Sosok Pemimpin yang Peduli pada Masyarakat
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

BUTON - Sultan ke-40 di Buton, Sulawesi Tenggara, YM La Ode Muhammad Izzat Manarfa, menegaskan bahwa Ganjar Pranowo, capres yang diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, adalah pemimpin yang sangat memperhatikan rakyat. Izzat menyoroti komitmen Ganjar terhadap Buton, khususnya dalam memanfaatkan aspal lokal untuk pembangunan jalan di Jawa Tengah.

"Saya apresiasi sama Pak Ganjar karena Pak Ganjar satu-satunya yang perhatian kepada Buton," ungkap Izzat.

Izzat juga membandingkan sikap dan perilaku kandidat presiden lain terhadap Buton, menemukan kurangnya kepedulian mereka terhadap daerah tersebut.

"Kami punya dua kandidat presiden (lain), tetapi mereka kurang perhatian untuk Buton," ujar Sultan Buton tersebut.

Pemimpin tersebut menilai Ganjar sebagai figur inspiratif dan berpotensi besar untuk Nusantara. Izzat juga menekankan nasionalisme Ganjar, serta perannya dalam melestarikan seni, budaya, dan adat istiadat.

"Kami tidak usah berbicara lagi masalah adat karena semua tokoh kami dan saya kira yang lagi berperan dalam adat Nusantara adalah Pak Ganjar," kata Izzat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement