Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Segera Kirim Surat Penetapan Tersangka Firli Bahuri ke Sekretariat Negara

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |13:10 WIB
Polri Segera Kirim Surat Penetapan Tersangka Firli Bahuri ke Sekretariat Negara
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mabes Polri bakal segera mengirimkan lampiran surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri kepada Sekretariat Negara. Hal tersebut diungkap Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa.

"Iya (bakal mengirim ke Sekretariat Negara) surat pemberitahuan tersangka," kata Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Kamis (23/11/2023).

Lebih lanjut Arief mengatakan, penyidik gabungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya belum menentukan jadwal pemeriksaan Firli Bahuri sebagai tersangka.

Sebab, kata Arief, Penyidik gabungan akan merampungkan administrasi penyidikan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri.

"Hari ini merampungkan administrasi penyidikan," katanya.

Kendati demikian, Arief menjelaskan bahwa penyidik gabungan akan membahas rencana selanjutnya pada siang ini. Termasuk soal jadwal pemeriksaan Firli, dan koordinasi lokasi pemeriksaan yang akan dilakukan di Polda Metro Jaya atau Mabes Polri.

"Untuk rencana selanjutnya baru akan dibahas siang ini," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188175//kpk-0czl_large.jpg
Berkas Perkara Dilimpahkan, Eks Bupati Koltim Cs Segera Diadili di Kasus Proyek RSUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188117//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-cytm_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Cekal Yaqut dan Bos Maktour: Keterangan Sangat Kami Perlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188090//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-7zIy_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188086//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-CEaY_large.jpg
KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187964//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-CI1O_large.jpg
Periksa Anak Gubernur Kalbar Terkait Kasus Proyek Jalan di Mempawah, KPK Dalami Aliran Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187750//kpk-gv49_large.jpg
KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement