Polri Segera Kirim Surat Penetapan Tersangka Firli Bahuri ke Sekretariat Negara

JAKARTA - Mabes Polri bakal segera mengirimkan lampiran surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri kepada Sekretariat Negara. Hal tersebut diungkap Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa.

"Iya (bakal mengirim ke Sekretariat Negara) surat pemberitahuan tersangka," kata Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Kamis (23/11/2023).

Lebih lanjut Arief mengatakan, penyidik gabungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya belum menentukan jadwal pemeriksaan Firli Bahuri sebagai tersangka.

Sebab, kata Arief, Penyidik gabungan akan merampungkan administrasi penyidikan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri.

"Hari ini merampungkan administrasi penyidikan," katanya.

BACA JUGA: Bareskrim Periksa Firli Bahuri Usai Ditetapkan Tersangka Pemerasan

Kendati demikian, Arief menjelaskan bahwa penyidik gabungan akan membahas rencana selanjutnya pada siang ini. Termasuk soal jadwal pemeriksaan Firli, dan koordinasi lokasi pemeriksaan yang akan dilakukan di Polda Metro Jaya atau Mabes Polri.

"Untuk rencana selanjutnya baru akan dibahas siang ini," katanya.