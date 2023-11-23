Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Desak Mundur Jadi Ketua KPK, Tetangga Senang Firli Bahuri Dijadikan Tersangka

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |13:12 WIB
Desak Mundur Jadi Ketua KPK, Tetangga Senang Firli Bahuri Dijadikan Tersangka
Kediaman Firli Bahuri/Foto: MNC Portal
A
A
A


JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Salah satu tetangga Firli, Budi Soleh, mengatakan, jika yang bersangkutan mempunyai malu, seharusnya mengundurkan diri dari kursi jabatannya. Sebab tim penyidik telah mempunyai bukti kuat dengan menetapkan Firli sebagai tersangka.

"Mundurlah, kan sudah di tetapkan tersangka legowo lah. Gitu Polda Metro Jaya enggak gegabah, sudah pengumpulan bukti ya," kata Budi kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Dengan ditetapkan tersangka itu, dirinya mengapresiasi kinerja polri yang menegakkan hukum tanpa pandangan bulu.

"Saya sangat mendukung (Polri), saya support banget. Luar biasa Polda Metro Jaya,"tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, rumah firli yang terletak di Vila Galaxy, Bekasi, Jawa Barat, tidak boleh dimasuki oleh awak media. Wartawan hanya boleh menunggu di depan gerbang perumahannya.

Terlihat situasi di depan gerbang itu dijaga oleh sekuriti. Petugas kemanan hanya memperbolehkan penghuni rumah yang boleh masuk ke dalam. Tampak lalu lalang mobil penghuni rumah tapi situasinya sepi.

Sekadar diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka. Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

