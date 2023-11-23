Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Diberikan Tanda Anggota Kehormatan Muhammadiyah

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |17:12 WIB
Ganjar-Mahfud Diberikan Tanda Anggota Kehormatan Muhammadiyah
Ganjar-Mahfud jadi anggota kehormatan Muhammadiyah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menyerahkan tanda anggota kehormatan Muhammadiyah kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pemberian itu diberikan usai melaksanakan dialog terbuka dengan pasangan calon nomor urut tiga tersebut.

"Kami memberikan cendera hati tapi ada maknanya, yakni sebagai tanda anggota kehormatan Muhammadiyah buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud," kata Haedar dalam acara yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023).

Dia menjelaskan, maksud daripada pemberian tanda anggota kehormatan tersebut. Haedar berharap agar keduanya selalu ingat aspirasi, pesan, pemikiran Muhammadiyah ketika keduanya nanti diberikan mandat rakyat menjadi presiden dan wakil presiden.

"Kedua, menggunakan kata kehormatan, kami ingin menghormati setiap anak bangsa yang punya perjalanan panjang dan menjadi para pemimpin bangsa, yang ketika nanti diberi amanat dan mandat rakyat juga selalu bisa menjaga kehormatan dan kepercayaan rakyat," ujarnya.

"Itulah kami kasihkan tanda anggota kehormatan muhammadiyah untuk pak Ganjar dan pak Mahfud," tutur dia melanjutkan.

(Awaludin)

      
