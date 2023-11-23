Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Tersangka, Johan Budi: Firli Bahuri Harus Diberhentikan Jadi Ketua KPK!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |17:22 WIB
Jadi Tersangka, Johan Budi: Firli Bahuri Harus Diberhentikan Jadi Ketua KPK!
Johan Budi Minta Firli Diberhentikan Sementara/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Johan Budi Sapto Pribowo meminta,Firli Bahuri harus diberhentikan sementara sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini menyusul telah ditetapkannya Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Mantan pimpinan KPK ini menjelaskan, pemberhentian sementara ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

"Apabila ada pimpinan KPK atau anggota KPK yang tersangka, maka dia harus diberhentikan sementara," kata Johan Budi di depan ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Oleh karenanya, mantan juru bicara (Jubir) KPK ini mendesak lembaga antirasuah tersebut segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi posisi atau jabatan yang diemban Firli Bahuri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement