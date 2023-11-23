Syukuran Firli Tersangka, Novel Baswedan hingga Abraham Samad Cukur Gundul di KPK

JAKARTA - Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/11/2023) sore.

Mereka adalah pegawai yang dipecat lantaran dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tergabung dalam Indonesia Memanggil (IM57+) Institute.

Di antaranya, Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Harun Al Rasyid.

Pantauan MNC Portal di lokasi, mereka tiba di pelataran Gedung Merah Putih KPK dengan membawa poster bertuliskan 'selamat atas penetapan Firli jadi tersangka' dengan latar belakang merah.

Saat ditemui, Abraham Samad menyatakan penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka merupakan langkah yang bisa bersih-bersih dari pihak yang memanfaatkan KPK.

"Momentum ini adalah momentum untuk membersihkan KPK dari penjahat-penjahat yang berada dan bercokol di dalamnya yang selama ini merusak muruah pemberantasan korupsi dan merusak kelembagaan KPK," kata Abraham Samad kepada wartawan.