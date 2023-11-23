Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Jadi Tersangka, Mahfud MD : KPK Harus Tetap Jalan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:18 WIB
Firli Bahuri Jadi Tersangka, Mahfud MD : KPK Harus Tetap Jalan
Menko Polhukam, Mahfud MD (foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua KPK RI Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Merespons hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap lembaga antirasuah itu tetap jalan meski salah satu pimpinannya terjerat hukum.

“Biar proses hukum berjalan. KPK-nya sendiri harus berjalan, karena KPK itu selama lebih dari 2 (komisioner) itu semua urusan mesti tetap berjalan. Komisionernya kan 5, satu mungkin tersangka yang belum tentu tidak aktif juga kan, sebelum diputus mungkin saja, mungkin saja dia masih akan ada di situ,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Mahfud menjelaskan empat komisioner di KPK masih bisa untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di lembaga antirasuah tersebut.

“Tapi seumpama terpaksa harus nonaktif, itu kan masih ada 4, dan itu sah. Tiga saja dah pengambilan keputusan-keputusan untuk proses hukum,” jelasnya.

Sekadar informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka. Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Halaman:
1 2
      
