Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Hakim Agung Disetujui DPR RI, Ini Daftarnya

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:08 WIB
7 Hakim Agung Disetujui DPR RI, Ini Daftarnya
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR menyetujui tujuh nama yang dinyatakan lolos menjadi hakim agung tahun 2023. Pengambilan keputusan ini dilakukan usai proses menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sejak beberapa hari lalu.

Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir yang bertindak sebagai pimpinan sidang mempersilakan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangannya. Setelah itu, Adies pun melanjutkan ke pengambilan keputusan.

"Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan oleh masing-masing Kapoksi, atau yang mewakili maka komisi III memberikan persetujuan calon hakim agung tahun 2023," kata Adies di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Ketujuh hakim Agung tersebut di antaranya; Calon hakim agung kamar pidana Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Calon hakim agung kamar pidana Ainal Mardhiah, Calon hakim agung kamar pidana Noor Edi Yono, Calon hakim agung kamar pidana Sigid Triyono.

Selanjutnya, Calon hakim agung kamar pidana Sutarjo, Calon hakim agung kamar pidana Yanto dan Calon hakim agung kamar perdata Agus Subroto.

Legislator Golkar itu pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.

"Apakah nama-nama dapat disetujui?" tanya Adies.

"Setuju," jawab para anggota Komisi III DPR RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170275/dpr-Z7Ib_large.jpg
Tok! Komisi III DPR Tetapkan 9 Calon Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170181/dpr-kjKu_large.jpg
Hari Ini, DPR Putuskan Hasil Uji Kelayakan 16 Calon Hakim Agung dan Adhoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142482/kzy-ogNs_large.jpg
6 Calon Hakim Adhoc HAM Lulus Seleksi Kualitas, Berikut Nama-namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/337/3031375/gazalba-saleh-minta-pemblokiran-rekeningnya-dibuka-untuk-bayar-kuliah-anak-BqyCqWLUFz.jpg
Gazalba Saleh Minta Pemblokiran Rekeningnya Dibuka: Untuk Bayar Kuliah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/337/3028830/ini-22-calon-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc-yang-lulus-seleksi-tahap-3-5ewsQWas7n.jpg
Ini 22 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc yang Lulus Seleksi Tahap 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/337/2972749/presiden-jokowi-integritas-pilar-utama-hakim-agung-HPcjBGVEqE.jpg
Presiden Jokowi: Integritas Pilar Utama Hakim Agung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement