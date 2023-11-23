Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Organisasi Surati Kemensetneg soal RPP Kesehatan

Putri Amanda , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:18 WIB
Sejumlah Organisasi Surati Kemensetneg soal RPP Kesehatan
Sejumlah Organisasi Surati Kemensetneg/Foto: Sesneg
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah organisasi menyurati Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk meminta audiensi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Namun, Kemensetneg menyerahkan hal tersebut kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai pemprakarsa RPP Kesehatan.

Salah satu organisasi yang memohon adalah Gaprindo, mereka punya perhatian pada metode omnibus pada penyusunan RPP.

"Sebelumnya, pemerintah mengatur pengendalian zat adiktif itu melalui PP 109, terpisah dengan pengaturan bidang kesehatan lainnya. Jadi maksud kami ingin mendiskusikan ini, lihat ini (tembakau) ekosistemnya berbeda," kata Ketua Gaprindo Benny Wachjudi, Kamis (23/11/2023).

Benny mengatakan, bahwa aspek yang terdapat dalam RPP Kesehatan sangat luas dan diisi oleh beberapa rumpun yang tidak seragam. Misalnya Ia mencontohkan aspek rumah sakit, obat, pasien, transplantasi organ, hingga dokter sangat tepat bila diatur secara bersama, karena berada pada rumpun kesehatan.

Namun, untuk produk tembakau ekosistemnya berbeda, karena menyangkut penerimaan negara, cukai, dan petani. Walau memang ada kaitannya dengan kesehatan.

"Makannya kami ingin bertanya kepada Setneg, karena mereka yang paham ketatanegaraan," tutup Benny.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Ifrani menyampaikan catatan khusus terkait RPP Kesehatan yang saat ini dirancang dengan metode omnibus.

Ia menyampaikan agar implementasi Peraturan Pemerintah lebih efektif sebaiknya dibuat terpisah mengikuti kompleksitas masing-masing aspek.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/337/2941094/rpp-kesehatan-tuai-polemik-ini-kata-pakar-hukum-pSeOhsLkOm.jpeg
RPP Kesehatan Tuai Polemik, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2913407/dukung-rpp-kesehatan-pakar-beri-sejumlah-catatan-penting-JsITaTi4h9.jpg
Dukung RPP Kesehatan, Pakar Beri Sejumlah Catatan Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/337/2909079/rpp-kesehatan-diminta-libatkan-partisipasi-masyarakat-dan-petani-tembakau-pRiV9RMwhO.jpg
RPP Kesehatan Diminta Libatkan Partisipasi Masyarakat dan Petani Tembakau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/338/2907607/dukung-rpp-kesehatan-peredaran-produk-tembakau-minta-diatur-6dNQgBqKBz.jpg
Dukung RPP Kesehatan, Peredaran Produk Tembakau Perlu Diatur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/337/2896883/pembahasan-rpp-kesehatan-diminta-libatkan-petani-tembakau-XHfevu1LuP.jpg
Pembahasan RPP Kesehatan Diminta Libatkan Petani Tembakau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/02/337/1453358/yenny-wahid-tembakau-bagian-dari-kebudayaan-c1REdgKlMP.jpg
Yenny Wahid: Tembakau Bagian dari Kebudayaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement