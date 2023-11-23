KPU Jadwalkan Debat Capres-Cawapres Ada 5 Sesi, Dimulai Bulan Depan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah menyusun mekanisme dan jadwalnya pelaksanaan debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Nantinya, akan ada lima sesi debat Capres dan dimulai pertengahan bulan depan, Desember 2023.

"Sampai akhir 2023 itu dua kali kemudian di awal tahun sampe nanti jelang akhir masa kampanye itu tiga kali," ujar komisioner KPU RI, August Mellaz, Kamis, (23/11/2023).

Mellaz menjelaskan bahwa debat Capres akan dilakukan dengan lima tema yang berbeda-beda. Kemungkinan, kata dia debat Capres akan dimulai pada pertengahan Desember 2023.

"Kami punya rencana nanti satu di jakarta yg empat kalau bisa di luar jakarta biar diputer mulai dari ujung indonesia, barat, tengah seperti itu," tuturnya.

Diketahui, saat ini terdapat tiga pasangan yang telah resmi menjadi Capres Cawapres dan mendapatkan nomor urut.