Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Makna Transisi Energi Versi Ganjar, Ini Penjelasan TGB Zainul Majdi

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:54 WIB
Makna Transisi Energi Versi Ganjar, Ini Penjelasan TGB Zainul Majdi
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo menghadiri Rembuk Ide Transisi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia yang digelar Habibie Center. Selain memaparkan soal transisi energi, Ganjar juga menyampaikan sejumlah gagasannya untuk memajukan Indonesia.

Ganjar menyampaikan ada tiga fondasi yang harus dikerjakan agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju. Antara lain, yakni soal pembangunan industri, ekonomi yang berkeadilan dan penegakkan hukum yang konsisten.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi mengatakan, Ganjar Pranowo merupakan wujud komitmen keduanya untuk membicarakan masalah bangsa ke depannya.

Selain itu, Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini mengapresiasi lembaga atau organisasi yang membuka ruang bagi para calon pemimpin untuk membeberkan gagasannya.

"Beliau (Ganjar-Mahfud) kan memang sangat konsen untuk hadir di forum yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat untuk membicarakan tentang masa depan," kata TGB usai diskusi berlangsung.

Menurut Doktor Ahli Tafsir Alquran ini, apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo saat diskusi tadi adalah suatu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia ke depan. Terlebih pada saat pembahasan soal transisi energi.

Transisi energi baru menjadi prioritas pemerintahan Indonesia ke depan. TGB menjelaskan, penyelamatan lingkungan tak akan terjadi tanpa upaya pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

"Apa itu, bagaimana transisi energi kita dari energi yang kurang sehat yang berbasis kepada bahan bakar fosil, menjadi energi yang lebih hijau, atau energi yang tidak menurunkan kualitas udara kita," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement