Makna Transisi Energi Versi Ganjar, Ini Penjelasan TGB Zainul Majdi

JAKARTA - Ganjar Pranowo menghadiri Rembuk Ide Transisi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia yang digelar Habibie Center. Selain memaparkan soal transisi energi, Ganjar juga menyampaikan sejumlah gagasannya untuk memajukan Indonesia.

Ganjar menyampaikan ada tiga fondasi yang harus dikerjakan agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju. Antara lain, yakni soal pembangunan industri, ekonomi yang berkeadilan dan penegakkan hukum yang konsisten.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi mengatakan, Ganjar Pranowo merupakan wujud komitmen keduanya untuk membicarakan masalah bangsa ke depannya.

Selain itu, Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini mengapresiasi lembaga atau organisasi yang membuka ruang bagi para calon pemimpin untuk membeberkan gagasannya.

"Beliau (Ganjar-Mahfud) kan memang sangat konsen untuk hadir di forum yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat untuk membicarakan tentang masa depan," kata TGB usai diskusi berlangsung.

Menurut Doktor Ahli Tafsir Alquran ini, apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo saat diskusi tadi adalah suatu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia ke depan. Terlebih pada saat pembahasan soal transisi energi.

Transisi energi baru menjadi prioritas pemerintahan Indonesia ke depan. TGB menjelaskan, penyelamatan lingkungan tak akan terjadi tanpa upaya pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

"Apa itu, bagaimana transisi energi kita dari energi yang kurang sehat yang berbasis kepada bahan bakar fosil, menjadi energi yang lebih hijau, atau energi yang tidak menurunkan kualitas udara kita," ungkapnya.