Jelang Operasi Lilin 2023, Kakorlantas Cek Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Ketapang Jawa Timur

BANYUWANGI - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi didampingi Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan meninjau Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur dalam rangka persiapan pengamanan Operasi Lilin menjelang Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kamis (23/11/2023).

Kakorlantas Polri bersama stakeholder menerima paparan terkait pengoperasian Pelabuhan Ketapang dari General manager ASDP cabang Ketapang Syamsudin.

Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan, peninjauan yang dilakukan guna mengetahui cara bertindak dan manajemen lalu lintas dalam memantapkan kesiapan unsur yang terlibat di operasi lilin 2023.

"Kami survei yang ketiga menuju daerah khusus Ketapang melihat data yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan bahwa pergerakan untuk masyarakat nanti yang akan menggunakan kendaraan darat dan mode transportasi yang lain tetap didominasi oleh angkutan darat, dan Bali menjadi destinasi salah satunya sehingga kita perlu hari ini melihat kesiapan Ketapang," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi.

Menurutnya pengecekkan secara langsung ini juga untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang maupun kendaraan, khususnya di pelabuhan menjelang hari H Nataru.

"Tadi catatan yang kita terima bahwa pelabuhan di jangkar ini juga akan menjadi salah satu opsi tambahan sebagai pelabuhan untuk memecah arus kendaraan yang akan menyeberang dari Ketapang selama ini Baik ke Gilimanuk maupun ke lembar," tambah Irjen Pol Firman Shantyabudi.