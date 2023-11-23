KPU RI: Debat Capres Jadi Momentum Anak Muda Jatuhkan Pilihan

JAKARTA - Debat Calon Presiden (Capres) akan menjadi mementum penting untuk menggaet pemuda berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan menjadi pemilih. Demikian disampaikan oleh komisioner KPU RI, August Mellaz.

Kata dia, data yang disajikan oleh lembaga survei terkait pemilih memang melimpah. Namun, survei tersebut hanya fokus pada popularitas pasangan Capres dan Cawapres.

"Tetapi kan ada data-data lain, lembaga survei ternyata justru momentum debat Capres Cawapres itu akan jd momentum penting bagi pemilih terutama pemilih muda untuk menjatuhkan pilihan," ucapnya di Jakarta, Kamis, (23/11/2023).

Oleh sebab itu, KPU RI akan berusaha mengoptimalkan debat Capres Cawapres menjadi lebih menarik. Mengingat, 60 persen pemilih merupakan anak millenial dan gen Z.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI tengah menyusun mekanisme dan jadwalnya pelaksanaan debat Capres. Nantinya akan ada lima sesi debat Capres.

"Sampai akhir 2023 itu dua kali kemudian di awal tahun sampe nanti jelang akhir masa kampanye itu tiga kali," ujar komisioner KPU RI, August Mellaz, Kamis, (23/11/2023).

Mellaz menjelaskan bahwa debat Capres akan dilakukan dengan lima tema yang berbeda-beda. Kemungkinan, kata dia debat Capres akan dimulai pada pertengahan Desember 2023.

"Kami punya rencana nanti satu di jakarta yg empat kalau bisa di luar jakarta biar diputer mulai dari ujung indonesia, barat, tengah seperti itu," jelasnya.