HOME NEWS NASIONAL

Pj Gubernur Implementasikan Jumat Bersepeda KK untuk Berantas Korupsi di Sulawesi Tenggara

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |22:47 WIB
Pj Gubernur Implementasikan Jumat Bersepeda KK untuk Berantas Korupsi di Sulawesi Tenggara
A
A
A

JAKARTA - Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengatakan akan mengimplementasikan program "Jumat Bersepeda KK” di lingkungan Pemerintahan Daerah, baik Provinsi Kabupaten/Kota se-Sultra, beserta seluruh jajarannya.

“Jumat Bersepeda KK akan dijadikan komitmen bersama dan akan diimplementasikan secara konsisten di Sultra sebagai langkah dan upaya menanamkan nilai - nilai anti korupsi dan upaya pemberantasan korupsi,” ungkapnya saat mengikuti Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gd KPK, Kamis (23/11/2023).

"Jumat Bersepeda KK" sendiri adalah akronim dari Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

“Jumat Bersepeda KK diharapkan dapat membangun karakter Penyelenggara Negara yang berintegritas dan berani menolak segala bentuk korupsi,” lanjut Andap.

Integritas, menurut Andap, harus dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam dunia kerja. Ia menginstruksikan ASN di Sultra, modal pertama adalah jujur, langkah selanjutnya dengan mematuhi berbagai peraturan yang ada seperti kode etik dan lain sebagainya.

Telusuri berita news lainnya
