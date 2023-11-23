Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Polda Metro Tetapkan Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |00:04 WIB
Breaking News! Polda Metro Tetapkan Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka
Polda Metro Jaya tetapkan Firli Bahuri tersangka pemerasan SYL. (MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka. Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Gelar perkara dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan sodara FB selaku ketua KPK RI Sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan atau penerima gratifikasi atau hadiah" kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (22/11/2023).

Polda Metro Jaya telah mengantongi bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Firli dilakukan usai jajaran Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri melakukan gelar perkara.

Sebagai informasi, kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023. Pengaduan masyarakat terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementan pada 2021.

Pihak kepolisian selanjutnya menjalankan serangkaian penyelidikan dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara, kasus itu naik ke tahap penyidikan pada Jumat (6/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188090//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-7zIy_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188086//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-CEaY_large.jpg
KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188039//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-4nMs_large.jpg
Kasus Dugaan Perzinaan Inara dan Insanul, Polisi Kirim Rekaman CCTV ke Puslabfor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187964//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-CI1O_large.jpg
Periksa Anak Gubernur Kalbar Terkait Kasus Proyek Jalan di Mempawah, KPK Dalami Aliran Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187750//kpk-gv49_large.jpg
KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187738//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-yNzo_large.jpg
Usut Kasus Pengolahan Karet, KPK Panggil 2 Mantan Direktur Kementan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement