HOME NEWS MEGAPOLITAN

Temukan Pil Ekstasi, Kafe di Senopati Bakal Ditutup?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:06 WIB
Temukan Pil Ekstasi, Kafe di Senopati Bakal Ditutup?
Ilustrasi/Foto: Reuters
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji izin operasi kafe KLOUD Sky Dining & Lounge, Senopati, Jakarta Selatan, usai ditemukannya pil ekstasi oleh Bareskrim Polri pada Sabtu (18/11/2023) lalu.

“Sedang kita kaji, sedang kita bahas. Tindak lanjut kan harus dibahas dulu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono kepada wartawan, dikutip Kamis (23/11/2023).

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri menangkap bandar narkoba berinisial D. Ia merupakan penjual ekstasi ke salah satu pengunjung kafe KLOUD Sky Dining & Lounge, Senopati, Jakarta Selatan.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, D ditangkap di kawasan Jakarta pada Senin (20/11/2023) malam.

"Bandarnya juga sudah ditangkap. Di daerah Jakarta. (Ditangkap kemarin malam)," kata Mukti kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Penangkapan D berawal ketika Bareskrim Polri bersama dengan tim Bea dan Cukai menggerebek dua klub malam yang berlokasi di Senopati, Jakarta Selatan pada Sabtu (18/11/2023) malam. Satu di antaranya disegel karena ditemukan barang bukti berupa ekstasi. Kafe tersebut adalah KLOUD Sky Dining & Lounge.

Saat penggerebekan, kata Mukti, terdapat dua wanita yang kedapatan membawa ekstasi dan diselipkan di sela-sela sofa, dia adalah A dan O. Hal tersebut terungkap setelah pihaknya memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
