Cinta Ditolak, Wanita di Depok Diteror Order Ojol Fiktif

DEPOK - Viral di media sosial seorang wanita berinisial AS menjadi sasaran teror oder fiktif ojek online ke alamat rumah Kp Bedah, Pabuaran Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Diduga wanita tersebut menolak cinta seorang pria berinisial W yang dikenal melalui laman media sosial TikTok.

Terlihat dalam unggahan laman Instagram @infodepok_id wanita berinisial AS sampai memasang selebaran untuk para pengemudi Ojol yang terkena order fiktif. AS pun mendapat sasaran order fiktif mencapai belasan kali.

"Kronologinya ada cowo yang saya kenal dari medsos, ngaku dari Semarang. Dia penonton live tiktok. Kebetulan saya punya warung di rumah. Dia bilang mau jajan ke warung saya. Setelah saya mengenali beberapa bulan saya baru berani kirim serlok (share location) ke dia setelah itu saya gak pernah merespon dia," cerita kronologi dalam caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Kamis (23/11/2023).