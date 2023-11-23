Pria yang Kirim Orderan Fiktif ke Perempuan di Depok Dikenal Lewat TikTok

DEPOK - Viral di media sosial seorang wanita berinisial AS menjadi sasaran teror oder fiktif ojek online ke alamat rumah Kp Bedah, Pabuaran Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor. Diduga wanita tersebut menolak cinta seorang pria berinisial W yang dikenal melalui laman media sosial TikTok.

Terlihat dalam unggahan laman Instagram @infodepok_id, wanita berinisial AS sampai memasang selebaran untuk para pengemudi Ojol yang terkena order fiktif. AS pun mendapat sasaran order fiktif mencapai belasan kali.

BACA JUGA:

"Kronologinya ada cowo yang saya kenal dari Medsos, mengaku dari Semarang. Dia penonton live Tiktok. Kebetulan saya punya warung di rumah. Dia bilang mau jajan ke warung saya. Setelah saya mengenali beberapa bulan saya baru berani kirim serlok (share location) ke dia setelah itu saya enggak pernah merespon dia," cerita kronologis dalam caption laman Instagram @info depok_id dikutip, Kamis (23/11/2023).

"Kemudian dia emosi karena saya engak pernah respons dia. Akhirnya itu cowok sampe dari kemaren tiba-tiba banyak Gofood ke alamat saya, awal atas nama Wahyu kemudian dia ganti akun atas nama saya. Total sudah 18 Gofood sampe malam ini pukul 19.00 WIB, sebagain saya bayar Gofood order fiktif sampai Rp1 juta. Lama kelamaan saya enggak sanggup. Saya diancam kalau dia bakal terus kirim orderan fiktif ke alamat rumah saya," tambahnya.

BACA JUGA:

Kemudian ia mengimbau kepada driver Ojol agar tidak mengambil order fiktif yang ditujukan ke alamat kediamannya.

"Untuk abang ojol kalau ada kiriman ke arah Sanggar Nely Pabuaran Gg. Al-Ittihad tolong jangan diterima. Itu penipuan order fiktif dari seorang tak bertanggung jawab diarahkan ke rumah saya," ungkapnya.