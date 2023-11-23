Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria yang Kirim Orderan Fiktif ke Perempuan di Depok Dikenal Lewat TikTok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:19 WIB
Pria yang Kirim Orderan Fiktif ke Perempuan di Depok Dikenal Lewat TikTok
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

DEPOK - Viral di media sosial seorang wanita berinisial AS menjadi sasaran teror oder fiktif ojek online ke alamat rumah Kp Bedah, Pabuaran Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor. Diduga wanita tersebut menolak cinta seorang pria berinisial W yang dikenal melalui laman media sosial TikTok.

Terlihat dalam unggahan laman Instagram @infodepok_id, wanita berinisial AS sampai memasang selebaran untuk para pengemudi Ojol yang terkena order fiktif. AS pun mendapat sasaran order fiktif mencapai belasan kali.

 BACA JUGA:

"Kronologinya ada cowo yang saya kenal dari Medsos, mengaku dari Semarang. Dia penonton live Tiktok. Kebetulan saya punya warung di rumah. Dia bilang mau jajan ke warung saya. Setelah saya mengenali beberapa bulan saya baru berani kirim serlok (share location) ke dia setelah itu saya enggak pernah merespon dia," cerita kronologis dalam caption laman Instagram @info depok_id dikutip, Kamis (23/11/2023).

"Kemudian dia emosi karena saya engak pernah respons dia. Akhirnya itu cowok sampe dari kemaren tiba-tiba banyak Gofood ke alamat saya, awal atas nama Wahyu kemudian dia ganti akun atas nama saya. Total sudah 18 Gofood sampe malam ini pukul 19.00 WIB, sebagain saya bayar Gofood order fiktif sampai Rp1 juta. Lama kelamaan saya enggak sanggup. Saya diancam kalau dia bakal terus kirim orderan fiktif ke alamat rumah saya," tambahnya.

 BACA JUGA:

Kemudian ia mengimbau kepada driver Ojol agar tidak mengambil order fiktif yang ditujukan ke alamat kediamannya.

"Untuk abang ojol kalau ada kiriman ke arah Sanggar Nely Pabuaran Gg. Al-Ittihad tolong jangan diterima. Itu penipuan order fiktif dari seorang tak bertanggung jawab diarahkan ke rumah saya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178284/anang-Fbl9_large.jpg
Respons Kejagung Soal Arahan Presiden Prabowo Jangan Kriminalisasi Masyarakat Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178265/nurma-MpyQ_large.jpg
Diputuskan Setelah 8 Bulan Pacaran, Pria di Jagakarsa Bakar Rumah Mantan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175213/penikam-8aEB_large.jpg
Polisi Tangkap Penikam Pria Paruh Baya di Johar Baru, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/338/3115131/ilustrasi_penangkapan-spS5_large.jpeg
Bang Jago Palak Bus Travel di Cengkareng Jakbar untuk Beli Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/519/3024005/dua-pekan-operasi-sikat-semeru-polda-jatim-gulung-ribuan-bandit-jalanan-CnPr5QDvpu.jpg
Dua Pekan Operasi Sikat Semeru, Polda Jatim Gulung Ribuan Bandit Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/338/2974685/kesulitan-ekonomi-ibu-kandung-tega-jual-anak-rp4-juta-c6ALpj1yqW.jpg
Kesulitan Ekonomi, Ibu Kandung Tega Jual Anak Rp4 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement