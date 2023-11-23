Haedar Nashir Minta Ganjar-Mahfud Dengarkan Suara Warga Muhammadiyah

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan sambutannya dalam dialog yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangsel bersama Capres-Cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD. Dia pun meminta pada pasangan calon tersebut untuk mendengarkan suara masyarakat, tak terkecuali suara warga Muhammadiyah.

"Jangan bikin janji di luar kemampuan, juga kita kehendaki nanti rakyat dan kekuatan masyarakat seperti Muhammadiyah tak dibuat terlalu susah," ujar Haedar dalam sambutannya, Kamis (23/11/2023).

Dia berpesan, agar warga Muhammadiyah khususnya tak dibuat susah. Dia lalu menyinggung tentang Undang-Undang yang menjadi tarik ulur luar biasa yang akhirnya dalam putusannya enggak ada aspirasi yang ditampung dari suara masyarakat.