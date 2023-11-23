Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Haedar Nashir Minta Ganjar-Mahfud Dengarkan Suara Warga Muhammadiyah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |10:01 WIB
Haedar Nashir Minta Ganjar-Mahfud Dengarkan Suara Warga Muhammadiyah
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir minta Ganjar-Mahfud dengarkan suara Muhammadiyah/Foto: Ari Sandita
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan sambutannya dalam dialog yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangsel bersama Capres-Cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD. Dia pun meminta pada pasangan calon tersebut untuk mendengarkan suara masyarakat, tak terkecuali suara warga Muhammadiyah.

"Jangan bikin janji di luar kemampuan, juga kita kehendaki nanti rakyat dan kekuatan masyarakat seperti Muhammadiyah tak dibuat terlalu susah," ujar Haedar dalam sambutannya, Kamis (23/11/2023).

 BACA JUGA:

Dia berpesan, agar warga Muhammadiyah khususnya tak dibuat susah. Dia lalu menyinggung tentang Undang-Undang yang menjadi tarik ulur luar biasa yang akhirnya dalam putusannya enggak ada aspirasi yang ditampung dari suara masyarakat.

Halaman:
1 2
      
