Kawal Demo Apdesi, Polisi Terjunkan 2.200 Personel Gabungan

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dijadwalkan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada hari ini, Kamis (23/11/2023).

Polisi kerahkan 2.200 personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi massa tersebut.

“(Pengerahan) 2.200 personil gabungan,” kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Kamis (23/11/2023).

Susatyo mengimbau agar massa untuk tertib dalam menyampaikan aspirasinya. Sementara untuk warga, ia mengimbau agar menghindari kawasan DPR/MPR.