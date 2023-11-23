Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Demo Apdesi, Polisi Terjunkan 2.200 Personel Gabungan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |10:13 WIB
Kawal Demo Apdesi, Polisi Terjunkan 2.200 Personel Gabungan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dijadwalkan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada hari ini, Kamis (23/11/2023).

Polisi kerahkan 2.200 personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi massa tersebut.

“(Pengerahan) 2.200 personil gabungan,” kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Kamis (23/11/2023).

Susatyo mengimbau agar massa untuk tertib dalam menyampaikan aspirasinya. Sementara untuk warga, ia mengimbau agar menghindari kawasan DPR/MPR.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
