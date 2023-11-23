Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Suasana Kediaman Firli Setelah Ditetapkan Tersangka

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |10:15 WIB
Begini Suasana Kediaman Firli Setelah Ditetapkan Tersangka
Gerbang rumah Firli Bahuri/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Kamis (23/11/2023), Rumah Firli Bahuri di Vila Galaxy, Bekasi, tampak sepi. Tampak di depan gerbang vila galaxy di blok A1/A2 jalan Gardenia II itu dijaga sekuriti.

 BACA JUGA:

Hanya penghuni rumah yang diperkenankan masuk ke dalam. Tampak lalu lalang mobil penghuni rumah namun situasi kondisinya sepi.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka. Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

 BACA JUGA:

"Gelar perkara dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan sodara FB selaku ketua KPK RI Sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan atau penerima gratifikasi atau hadiah" kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (22/11/2023).

Polda Metro Jaya telah mengantongi bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Firli dilakukan usai jajaran Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri melakukan gelar perkara.

Sebagai informasi, kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023. Pengaduan masyarakat terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementan pada 2021.

Halaman:
1 2
      
