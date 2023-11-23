Massa Apdesi Bubar, Jalan di Depan Gedung DPR Kembali Dibuka

Jalan di depan Gedung DPR kembali dibuka usai demo massa dari Apdesi (Foto : MPI)

JAKARTA - Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) selesai melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta pada Kamis (23/11/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pukul 14.00 WIB, polisi mulai membuka jalan di depan gedung DPR RI tepatnya Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi.

Terlihat kenderaan roda empat maupun roda dua melintas di depan gedung DPR yang masih dipenuhi oleh tumpukan sampah imbas aksi unjuk rasa dari Apdesi.

Tampak sejumlah kendaraan juga melintasi jalur busway. Selain itu, warga yang melintas juga mengabadikan momen adanya tumpukan sampah yang ada di depan gedung DPR RI.

Sebelumnya, imbas dari unjuk rasa Apdesi di depan Gedung DPR RI, polisi melakukan rekayasa lalu lintas di jalan Gatot Subroto yang mengarah Slipi.

“Polri Ditlantas PMJ melakukan rekayasa lalu lintas di jalur Arteri Jalan Gatot Subroto menuju arah Slipi dikarenakan saat ini ada kegiatan penyampaian pendapat di depan gedung DPR/MPR RI,” tulis TMC Polda Metro Jaya di akun Instagramnya @tmcpoldametro.