Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar Gelar Pemeriksaan Gratis untuk Emak-Emak di Bogor

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:02 WIB
Relawan Ganjar Gelar Pemeriksaan Gratis untuk Emak-Emak di Bogor
Relawan Ganjar di Bogor, Jawa Barat/ist
A
A
A

BOGOR – Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Kowarteg Indonesia gencar menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di berbagai tempat.

Mereka juga mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin secara gratis kepada masyarakat, di Jalan Platina 38, Desa Jurug, Kelurahan Jurug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Koordinator Kowarteg Indonesia, Noehrozi mengatakan ada seratusan peserta yang hadir dalam bakti sosial tersebut.

"Mayoritas pesertanya adalah ibu-ibu prasejahtera yang memang perlu diperhatikan kesehatannya," katanya, Kamis (23/11/2023).

Menurut dia, kehadiran Kowarteg Indonesia sebagai sukarelawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat sambutan positif dari masyarakat.

"Warga Bogor pun tak sedikit yang kenal dan mengidolakan sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement