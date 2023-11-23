Relawan Ganjar Gelar Pemeriksaan Gratis untuk Emak-Emak di Bogor

BOGOR – Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Kowarteg Indonesia gencar menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di berbagai tempat.

Mereka juga mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin secara gratis kepada masyarakat, di Jalan Platina 38, Desa Jurug, Kelurahan Jurug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Koordinator Kowarteg Indonesia, Noehrozi mengatakan ada seratusan peserta yang hadir dalam bakti sosial tersebut.

"Mayoritas pesertanya adalah ibu-ibu prasejahtera yang memang perlu diperhatikan kesehatannya," katanya, Kamis (23/11/2023).

Menurut dia, kehadiran Kowarteg Indonesia sebagai sukarelawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat sambutan positif dari masyarakat.

"Warga Bogor pun tak sedikit yang kenal dan mengidolakan sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD," kata dia.