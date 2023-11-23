Bikin Konten Bacok Orang, Sejumlah Remaja di Depok Ditangkap

DEPOK - Polisi menangkap sejumlah remaja di Kampung Prigi, Sawangan, Kota Depok diduga buat konten bacok orang tidak dikenal (OTK), pada Rabu 22 November 2023 malam.

"Ya benar, sudah kita tangkap," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan saat dikonfirmasi, Kamis (23/11/2023).

Sebelumnya, laman Instagram @sawangan_info menyebut sejumlah remaja tanggung membacok orang tidak dikenal. Setelah diinterogasi sejumlah pelaku mengakui hanya demi konten agar viral.

"Saat ini empat orang pelaku sudah diamankan polsek bojongsari. Lima orang pelaku lainnya masih diburu polisi," tulis caption laman Instagram @sawangan_info.

Lebih lanjut, korban pembacokan dikabarkan kritis dan dirawat di rumah sakit. "Kondisi korban kritis dan sedang dirawat di RS Permata Depok," jelasnya.

(Awaludin)