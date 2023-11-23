Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tol JORR Macet Parah Gegara Aksi Buruh, Jasamarga Imbau Pengendara Gunakan Jalur Alternatif

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:28 WIB
Tol JORR Macet Parah Gegara Aksi Buruh, Jasamarga Imbau Pengendara Gunakan Jalur Alternatif
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Imbas aksi buruh di kawasan Industri Cibitung membuat Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road East (JORR E), dan Ruas Tol Ulujami-Pondok Pinang arah Cikunir mengalami kepadatan cukup panjang imbas dari tertahannya kendaraan di simpang susun Cikunir yang hendak menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Senior Manager Representative Office 1, Alvin Andituahta Singarimbun mengatakan, kepadatan tidak hanya Ruas Tol JORR, tapi juga terpantau terjadi di Ruas Tol Dalam Kota arah Cikampek.

"Kepadatan ini merupakan dampak dari Aksi Demo Buruh di kawasan Industri MM2100 Cibitung. Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami," kata Alvin dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

Sebagai antisipasi, sambung Alvin, pengguna jalan yang akan melakukan perjalanan dari wilayah Dalam Kota, Cakung, Pondok Indah dan sekitarnya diimbau untuk mengatur kembali jadwal perjalanan dan menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.

