Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tol JORR Padat Imbas Demo Buruh, Ini Jalur Alternatif Menuju Cikampek dan Bogor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:50 WIB
Tol JORR Padat Imbas Demo Buruh, Ini Jalur Alternatif Menuju Cikampek dan Bogor
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road East (JORR E) dan Ruas Tol Ulujami-Pondok Pinang arah Cikunir mengalami kepadatan imbas aksi demo buruh di kawasan MM2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Jasamarga pun menyiapkan alternatif menuju arah Cikampek dan Bogor.

Senior Manager Representative Officer 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cibubur, Alvin Andituahta Singarimbun mengatakan pengguna jalan yang melakukan perjalan dari dalam kota yakni Cakung, Pondok Indah dan sekitarnya diimbau untuk mengatur kembali jadwal perjalanan.

“Menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan,” kata Alvin dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

Alvin juga mengimbau pengendara yang ingin menuju Cikampek khususnya dari dalam kota, Tangerang, Bandara Soekarno Hatta diarahkan memanfaatkan Jalan Tol Pelabuhan (Tanjung Priok). Kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

“Pengguna jalan yang ingin menuju Cikampek dari Dalam Kota/Tangerang/Bandara Soekarno Hatta dapat memanfaatkan Jalan Tol Pelabuhan (Tj. Priok) dan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” katanya.

Kemudian untuk yang ingin menuju Bogor dari arah Meruya, Lebak Bulus, Bintaro, Ragunan, Pasar Rebo dapat melalui Jalan Tol Depok-Antasari. Nantinya, menuju Jalan Tol Cinere-Jagorawi hingga masuk ke tuas Ruas Tol Jagorawi.

“Pengguna jalan tol yang ingin menuju Bogor dari arah Meruya/Lebak Bulus/Bintaro/Ragunan/Ps. Rebo dan sekitarnya dapat melalui Jalan Tol Depok-Antasari menuju Jalan Tol Cinere-Jagorawi hingga masuk ke Ruas Tol Jagorawi,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836/polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement