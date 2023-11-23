Tol JORR Padat Imbas Demo Buruh, Ini Jalur Alternatif Menuju Cikampek dan Bogor

JAKARTA - Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road East (JORR E) dan Ruas Tol Ulujami-Pondok Pinang arah Cikunir mengalami kepadatan imbas aksi demo buruh di kawasan MM2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Jasamarga pun menyiapkan alternatif menuju arah Cikampek dan Bogor.

Senior Manager Representative Officer 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cibubur, Alvin Andituahta Singarimbun mengatakan pengguna jalan yang melakukan perjalan dari dalam kota yakni Cakung, Pondok Indah dan sekitarnya diimbau untuk mengatur kembali jadwal perjalanan.

“Menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan,” kata Alvin dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

Alvin juga mengimbau pengendara yang ingin menuju Cikampek khususnya dari dalam kota, Tangerang, Bandara Soekarno Hatta diarahkan memanfaatkan Jalan Tol Pelabuhan (Tanjung Priok). Kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

“Pengguna jalan yang ingin menuju Cikampek dari Dalam Kota/Tangerang/Bandara Soekarno Hatta dapat memanfaatkan Jalan Tol Pelabuhan (Tj. Priok) dan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” katanya.

Kemudian untuk yang ingin menuju Bogor dari arah Meruya, Lebak Bulus, Bintaro, Ragunan, Pasar Rebo dapat melalui Jalan Tol Depok-Antasari. Nantinya, menuju Jalan Tol Cinere-Jagorawi hingga masuk ke tuas Ruas Tol Jagorawi.

“Pengguna jalan tol yang ingin menuju Bogor dari arah Meruya/Lebak Bulus/Bintaro/Ragunan/Ps. Rebo dan sekitarnya dapat melalui Jalan Tol Depok-Antasari menuju Jalan Tol Cinere-Jagorawi hingga masuk ke Ruas Tol Jagorawi,” ungkapnya.