Relawan Ganjar-Mahfud Ingatkan Pendukungnya Kawal Proses Demokrasi

JAKARTA - Oktafiandi selaku Divisi Jaringan Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRRP) Ganjar-Mahfud mengingatkan kepada pendukungnya untuk bersama-sama mengawal demokrasi. Pasalnya, demokrasi yang ada saat ini lahir dari perjuangan para mahasiswa, budayawan, seniman, dan tokoh lainnya.

Demikian disampaikan Oktafiandi saat bertemu dengan sejumlah pendukungnya di Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis, Jawa Barat. Oktafiandi merupakan Calon Legislatif (Caleg) PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat X. Menurutnya, prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu.

"Tugas kita setelah reformasi yakni mengawal jalannya demokrasi dengan baik. Karena ini cita-cita suci dari para founding father negara kita, supaya hak-hak masyarakat tersalurkan dan terlindungi dengan baik (lewat Pemilu) demi kemajuan negara tercinta," kata Oktafiandi.

Pria yang karib disapa Andi ini juga berharap nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan terus dipupuk. Andi pun mengajak para pendukungnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai lokomotif dalam melawan politik identitas, baik identitas ras, etnis, agama, maupun identitas sosial lainnya.

"Ke depan kita berharap, anak-anak kita yang bukan siapa-siapa berani bercita-cita menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, Pengusaha, akademisi hingga menjadi Presiden, tanpa harus memikirkan dia dari suku, agama, atau golongan manapun. Dia tidak akan takut bertarung karena dia yakin hak nya dilindungi oleh negara dengan baik," jelas Juru Bicara eks Menteri Kesehatan (Menkes) tersebut.

Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, Andi menegaskan bahwa rakyat tidak boleh ditakuti maupun diintervensi dari pihak manapun. Sebab, kebebasan demokrasi akan mengantarkan negara Indonesia menuju negara yang kuat, karena sistmen yang diperkuat.