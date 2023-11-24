Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Harap Gencatan Senjata Hamas-Israel Diperpanjang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:23 WIB
Wapres Ma'ruf Harap Gencatan Senjata Hamas-Israel Diperpanjang
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (foto: Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap gencatan senjata antara kelompok Islam Palestina, Hamas dan Israel tidak hanya 4 hari. Diketahui, gencatan senjata Hamas-Israel akan mulai berlangsung, Jumat 24 November 2023.

Meski begitu, Wapres mengapresiasi adanya gencatan senjata. Sehingga, bantuan-bantuan kemanusiaan bisa masuk ke jalur Gaza khususnya ketersediaan makanan. Apalagi, sudah banyak rumah sakit yang hampir tidak berfungsi.

“Pertama gencatan senjata itu kan 4 hari itu kita kita apresiasi ya, sehingga bantuan-bantuan itu bisa masuk ya itu salah satu hal yang juga tentu sangat baik, karena rumah sakit sudah tidak ada apa-apa, sudah hampir tidak berfungsi. Kemudian makanan (terbatas) itu saya kira masalah,” kata Wapres dalam keterangannya di Yunani, dikutip Jumat (24/11/2023).

Wapres pun mengharapkan bahwa gencatan senjata Hamas-Israel tidak hanya 4 hari. Dia berharap ada gencatan senjata yang lebih lama sehingga ada rumusan penyelesaian yang bersifat permanen untuk konflik di Palestina dan Israel itu.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
