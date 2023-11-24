Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

10 Pahlawan Nasional Indonesia yang Ternyata Berdarah Bangsawan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:38 WIB
10 Pahlawan Nasional Indonesia yang Ternyata Berdarah Bangsawan
Ilustrasi pahlawan nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ada 10 pahlawan nasional Indonesia yang ternyata berdarah bangsawan. Adapun mereka merupakan keturunan dari para bangsawan kerajaan di nusantara pada masa lampau.

Berikut adalah 10 pahlawan nasional Indonesia yang memiliki darah keturunan bangsawan:

1. Andi Abdullah Bau Massepe

Letnan Jenderal TNI Andi Abdullah Bau Massepe adalah pahlawan asal Sulawesi Selatan yang juga merupakan panglima TRI pertama divisi Hasanuddin. Dirinya merupakan anak dari Andi Mappanyukki, yakni raja dari Kerajaan Bone.

Pada masa perjuangan, dirinya dikenal sebagai sosok yang berpendirian teguh dan rela berkorban demi kemerdekaan.

2. Sultan Hasanuddin

Sesuai namanya, Sultan Hasanuddin adalah seorang keturunan bangsawan. Lebih tepatnya adalah putra dari Raja ke-15 Kerajaan Gowa, I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan Muhammad Said.

Pahlawan berjuluk Ayam Jantan dari Timur ini menentang keras sistem monopoli rempah yang dilakukan oleh Belanda di Gowa.

3. Sultan Iskandar Muda

Sultan Iskandar Muda adalah raja Kesultanan Aceh pada tahun 1607 hingga 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran islam. Dirinya juga pernah menentang penjajah Portugis. Sayang, usahanya harus gagal dan kalah dalam perang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987//soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183009//menteri_ham-I0kX_large.jpg
Gus Dur dan Marsinah Jadi Nama Ruangan-Gedung di Kementerian HAM, Pigai Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182997//soeharto-txBG_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Golkar: Negara Akui Kepahlawanan Lahir dalam Banyak Bentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182893//prabowo-Fh2G_large.jpg
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sesepuh Ponpes Buntet: Sangat Layak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182806//pahlawan_nasional_rahmah_el_yunusiyah-OQ2b_large.jpg
Pahlawan Rahmah El Yunusiyah, Perempuan Visioner di Balik Lahirnya Tokoh Rasuna Said
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement