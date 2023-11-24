10 Pahlawan Nasional Indonesia yang Ternyata Berdarah Bangsawan

JAKARTA- Ada 10 pahlawan nasional Indonesia yang ternyata berdarah bangsawan. Adapun mereka merupakan keturunan dari para bangsawan kerajaan di nusantara pada masa lampau.

Berikut adalah 10 pahlawan nasional Indonesia yang memiliki darah keturunan bangsawan:

1. Andi Abdullah Bau Massepe

Letnan Jenderal TNI Andi Abdullah Bau Massepe adalah pahlawan asal Sulawesi Selatan yang juga merupakan panglima TRI pertama divisi Hasanuddin. Dirinya merupakan anak dari Andi Mappanyukki, yakni raja dari Kerajaan Bone.

Pada masa perjuangan, dirinya dikenal sebagai sosok yang berpendirian teguh dan rela berkorban demi kemerdekaan.

2. Sultan Hasanuddin

Sesuai namanya, Sultan Hasanuddin adalah seorang keturunan bangsawan. Lebih tepatnya adalah putra dari Raja ke-15 Kerajaan Gowa, I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan Muhammad Said.

Pahlawan berjuluk Ayam Jantan dari Timur ini menentang keras sistem monopoli rempah yang dilakukan oleh Belanda di Gowa.

3. Sultan Iskandar Muda

Sultan Iskandar Muda adalah raja Kesultanan Aceh pada tahun 1607 hingga 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran islam. Dirinya juga pernah menentang penjajah Portugis. Sayang, usahanya harus gagal dan kalah dalam perang.