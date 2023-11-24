Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Fatwa MUI Boikot Produk Israel untuk Dukung Palestina

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:48 WIB
Wapres: Fatwa MUI Boikot Produk Israel untuk Dukung Palestina
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang boikot produk Israel merupakan dalam rangka mendukung Palestina.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 Tahun 2023 yang merekomendasikan agar umat Islam menghindari transaksi produk terafiliasi Israel yang ditetapkan pada Rabu 8 November 2023.

“Fatwa tentang boikot produk Israel, Saya kira MUI tentu menjalankan tugasnya dalam rangka mendukung Palestina juga sejalan dengan pemerintah. MUI selain melakukan rapat umum juga dia membuat fatwa ya untuk tanda bahwa dia mendukung (Palestina),” ungkap Wapres dalam keterangannya di Yunani, dikutip Jumat (24/11/2023).

Meski begitu, Wapres mengatakan bahwa harus ada penjelasan dari pihak terkait dalam hal ini pemilik produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Sehingga, kedepan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

“Nah, tetapi supaya nanti tidak kemana-mana itu memang harus ada penjelasan dari pihak terkait yang mengetahui, sebenarnya produk-produk mana saja yang memang terafiliasi (Israel) supaya tidak semua banyak kemana-mana, nabrak kemana-mana. Sehingga itu bisa juga merugikan banyak pihak ya,” jelas Wapres.

Wapres kembali menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tujuannya dalam rangka memberikan dukungan kepada Palestina. “Tapi fatwa itu ya dalam rangka tentu memberikan dukungan kepada Palestina.”

(Fakhrizal Fakhri )

      
