HOME NEWS NASIONAL

Menteri Ikut Pemilu 2024, Wapres: Pelayanan Masyarakat Tak Boleh Berkurang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:17 WIB
Menteri Ikut Pemilu 2024, Wapres: Pelayanan Masyarakat Tak Boleh Berkurang
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan akan mengawal dan mengawasi kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju di tahun politik. Terutama, bagi menteri yang yang ikut kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024.

“Saya tentu akan terus mengawal itu, mengawasi, dan saya akan terus mendorong [mereka agar] bekerja sebagaimana biasa,” tegas Wapres saat memberikan keterangannya di, Yunani, dikutip Jumat (24/11/2023).

Hal ini dilakukan, sambungnya, sebagai upaya untuk mencegah para menteri yang ikut berpolitik mengabaikan tugas negara yang diembankan kepadanya.

“Karena masalah Pilpres, pelayanan masyarakat tidak boleh berkurang, walau kita menghadapi Pileg, Pilpres, dan lain-lain,” tegasnya.


