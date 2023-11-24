Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pertimbangkan Perempuan Berkompetensi di Kabinet, Intip 10 Perempuan Berpengaruh di Dunia

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:22 WIB
Ganjar Pertimbangkan Perempuan Berkompetensi di Kabinet, Intip 10 Perempuan Berpengaruh di Dunia
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan kesiapannya untuk mempertimbangkan sejumlah tokoh perempuan paling berpengaruh dalam proses pembentukan kabinet, apabila terpilih sebagai Presiden pada tahun 2024.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ganjar saat menghadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis (23/11/2023).

Ganjar menegaskan, bahwa dalam seleksi anggota kabinetnya, kompetensi akan menjadi prioritas utama dengan tujuan membentuk kabinet yang terfokus pada keahlian masing-masing anggota atau zaken kabinet.

"Dalam membentuk kabinet, kami pasti akan mempertimbangkan tokoh perempuan, namun yang terutama adalah zaken kabinet, yaitu sejauh mana keahlian yang dimiliki oleh calon anggota kabinet," ujar Ganjar di Jakarta, pada Kamis (23/11/2023).

Ganjar memberikan contoh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai representasi perempuan yang ahli di bidangnya.

Peran perempuan diakui memiliki dampak penting tidak hanya dalam ranah politik, melainkan juga dalam sejarah peradaban manusia.

Dalam catatan sejarah dunia, sejumlah tokoh perempuan telah berperan besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan, seperti sains, kedokteran, matematika, dan sastra.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa perempuan paling berpengaruh dalam perkembangan masyarakat bahkan beradaban selama ini. Berikut 10 Perempuan Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah:

1. Marie Curie (1867-1934)

 

Perempuan paling berpengaruh pertama adalah sosok Ilmuwan Polandia yang menemukan Polonium dan Radium serta menciptakan istilah radioaktivitas. Marie Curie menjadi wanita pertama yang meraih Hadiah Nobel untuk penelitiannya tentang "Fenomena Radiasi" pada tahun 1903.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement