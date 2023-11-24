Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejati DKI Jakarta Siapkan 4 Jaksa Teliti Berkas Perkara Tersangka Firli Bahuri

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |10:02 WIB
Kejati DKI Jakarta Siapkan 4 Jaksa Teliti Berkas Perkara Tersangka Firli Bahuri
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyiapkan jaksa peneliti terkait perkara dugaan pemerasan dengan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ade Sofyan mengatakan jaksa yang disiapkan saat ini untuk perkara tersebut yakni sebanyak 4 orang.

“4 orang jaksa peneliti sudah dipersiapkan untuk memeriksa berkas perkara tersebut,” ujar Ade Sofyan saat dihubungi, Kamis (23/11/2023).

Kendati demikian Ade belum menyampaikan lebih jauh perihal penanganan kasus tersebut dikarenakan pihaknya masih menunggu berkas dari Polda Metro Jaya.

“Kejati DKI Jakarta masih menunggu berkas perkara dari penyidik Krimsus Polda Metro,” ucapnya.

Adapun sebelumnya penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan pihak Kejati DKI soal berkas perkara tersebut sebagai rencana tindak lanjut pasca penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firli Bahuri.

Halaman:
1 2
      
