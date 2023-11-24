Setelah Bertemu JK, Kini Ganjar Pranowo Sambangi Boediono

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-11 RI Boediono di Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo tiba pada pukul 10.00 WIB. Ganjar terlihat mengenakan pakaian batik bernuansa biru tua dan keluar dari mobil berwarna hitam.

Kedatangan Ganjar langsung disambut dengan Boediono yang sudah menunggu di halaman depan. Saat bertemu keduanya langsung bersalaman dan saling membalas senyum.

Setelahnya, keduanya langsung memasuki rumah untuk bertemu di ruang pertemuan. Sayangnya, baik Ganjar maupun Boediono tidak memberikan keterangan apapun terkait agenda pertemuan kali ini.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu sebelumnya juga menemui Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 19 November 2023 lalu.