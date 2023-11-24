Kisah Ali Sadikin, Mantan Gubernur Jakarta yang Pernah Dimusuhi Soeharto

JAKARTA - Kisah Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta yang pernah dimusuhi Soeharto. Lantaran, popularitasnya di kalangan masyarakat Jakarta dan Indonesia membuatnya dianggap sebagai ancaman oleh Soeharto.

Sebab, pada pemilihan umum 1977, Ali Sadikin bahkan disebut-sebut sebagai pesaing kuat Soeharto dalam pencalonan presiden. Apalagi dia pernah mengkritik kebijakan dari pria kelahiran 8 Juni 1921.

Berikut ini kisah Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta yang pernah dimusuhi Soeharto:

Ali Sadikin merupakan pria kelahiran 7 Juli 1926 ini termasuk pencetus Petisi 50 bersama Jenderal AH Nasution, M. Natsir, Jenderal Hoegeng, Imam Santoso, Mohammad Hatta dan tokoh nasional lainnya.

Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang memuat protes terhadap Presiden Soeharto yang menggunakan filsafat negara Pancasila sebagai alat untuk menindas lawan-lawannya dalam politik.

BACA JUGA: Profil dan Agama Ali Sadikin Mantan Gubernur DKI Jakarta yang Kerap Bantah Soeharto

Soeharto menganggap petisi ni sebagai gerakan oposisi pertama di sama pemerintahnya. Karena ikut serta dalam Petisi 50, Ali Sadikin mulai mendapatkan perlakuan yang sulit dari Soeharto.