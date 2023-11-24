Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Ali Sadikin, Mantan Gubernur Jakarta yang Pernah Dimusuhi Soeharto

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |10:50 WIB
Kisah Ali Sadikin, Mantan Gubernur Jakarta yang Pernah Dimusuhi Soeharto
Ilustrasi Kisah Ali Sadikin (Foto: Koran Sindo)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta yang pernah dimusuhi Soeharto. Lantaran, popularitasnya di kalangan masyarakat Jakarta dan Indonesia membuatnya dianggap sebagai ancaman oleh Soeharto.

Sebab, pada pemilihan umum 1977, Ali Sadikin bahkan disebut-sebut sebagai pesaing kuat Soeharto dalam pencalonan presiden. Apalagi dia pernah mengkritik kebijakan dari pria kelahiran 8 Juni 1921.

Berikut ini kisah Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta yang pernah dimusuhi Soeharto:

Ali Sadikin merupakan pria kelahiran 7 Juli 1926 ini termasuk pencetus Petisi 50 bersama Jenderal AH Nasution, M. Natsir, Jenderal Hoegeng, Imam Santoso, Mohammad Hatta dan tokoh nasional lainnya.

Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang memuat protes terhadap Presiden Soeharto yang menggunakan filsafat negara Pancasila sebagai alat untuk menindas lawan-lawannya dalam politik.

Soeharto menganggap petisi ni sebagai gerakan oposisi pertama di sama pemerintahnya. Karena ikut serta dalam Petisi 50, Ali Sadikin mulai mendapatkan perlakuan yang sulit dari Soeharto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187398//pramono_anung_hadiri_reuni_212-gC9y_large.jpg
Pramono Hadiri Reuni 212 di Monas Malam ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987//soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182997//soeharto-txBG_large.jpg
Soeharto Pahlawan Nasional, Golkar: Negara Akui Kepahlawanan Lahir dalam Banyak Bentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement