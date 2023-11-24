Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI Undang Capres-Cawapres Hadiri Mukernas, Bakal Diberi Panggung Adu Gagasan

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |15:02 WIB
MUI Undang Capres-Cawapres Hadiri Mukernas, Bakal Diberi Panggung Adu Gagasan
Paslon Capres-Cawapres Pilpres 2024 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Panitia Mukernas Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Rofiqul Umam Ahmad, menyampaikan, akan mengundang tiga Capres dan Cawapres di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 1-3 Desember 2023 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Nantinya tiga cawapres akan disediakan waktu yang berbeda. Mereka akan menyampaikan gagasannya di hadapan peserta Mukernas.

"Salah satu yang menarik dalam Mukernas MUI 2023 ini akan mengundang tiga Capres-Cawapres dalam sesi yang berbeda, kami berharap beliau bisa hadir untuk bertukar pikiran dengan peserta Mukernas," ujar Kiai Rofiq dikutip dalam laman resmi MUI Digital, Jumat (24/11/2023).

Penting bagi Capres-Cawapres dan MUI agar kedua belah pihak bisa saling bertukar informasi pendapat, pandangan, pikiran, sikap-sikap yang terkait dengan aspirasi kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kiai Rofiq menyampaikan, selain mengundang Capres-Cawapres, sejumlah narasumber juga akan hadir membahas topik beragam mulai dari politik, ekonomi, ketahanan pangan, serta kemanusiaan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal itu m menyampaikan, mirip dengan Mukernas sebelumnya, Mukernas MUai kali ini juga dibagi ke tiga komisi.

Halaman:
1 2
      
