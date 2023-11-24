Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Akui Jalin Komunikasi dengan Anies-Cak Imin, Ganjar : Kami Kagama Semua

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |15:04 WIB
Akui Jalin Komunikasi dengan Anies-Cak Imin, Ganjar : Kami Kagama Semua
Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan (foto: dok ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku intens menjalin komunikasi dengan Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Pengakuan Ganjar disampaikan dalam forum Indonesia Millenial And Gen-Z Summit 2023, di Senayan Park, Jumat (24/11/2023).

Mulanya, Ganjar ditantang untuk mengikuti sebuah permainan cocok karakter dengan kandidat paslon capres lainnya. Dari lima pertanyaan, hasil karakter Ganjar lebih condong mirip dengan Anies Baswedan.

Kemudian, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun mengaku, dirinya kerap komunikasi intens dengan Anies.

"Itu benar. Karena begini, kebetulan Mas Anies, Cak Imin, saya, Pak Mahfud kan Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) semua," tutur Ganjar.

Sebagai Ketua Umum Kagama, Ganjar mengaku pernah memberi pesan kepada Anies, Cak Imin hingga Mahfud MD untuk memegang amanah kepercayaan rakyat sebagai paslon capres-cawapres.

"Jadi saya sebagai Ketua Umum Kagama juga harus 'eh ayok yang alumni UGM ini, karena kita dipercaya rakyat kita mesti membuat segala sesuatunya terpercaya, kredibel.' Itu sebenarnya, bukan yang lain," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
