Menelisik Pertemuan Firli Bahuri dan SYL di Safe House Mewah Sewaan Bos Alexis

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengatakan, terjadi beberapa pertemuan dan penyerahan uang yang terjadi antara Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak mengatakan, dari hasil penyidikan ditemukan fakta bahwa terjadi beberapa kali pertemuan antara Firli dan SYL.

"Prinsipnya dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi setidaknya kami dari tim penyidik menemukan fakta penyidikan terjadi beberapa kali pertemuan dan diduga penyerahan uang," kata Ade, Jumat (124/11/2023).

Dari beberapa kali pertemuan antara SYL dan Firli Bahuri tersebut salah satunya terjadi di lapangan bulutangkis di Jakarta Pusat. Pertemuan lainnya diduga terjadi di safe house' Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46.

Diketahui, rumah mewah tersebut milik seseorang berinisial E yang disewa oleh Alex Tirta, bos Alexis, untuk Firli Bahuri. Nilai sewa rumah mewah di kawasan Kebayoran itu mencapai Rp650 juta per tahun.

Namun, yang menjadi viral dalam pertemuan tersebut adalah foto pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).