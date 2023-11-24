Kabar Baik, 3 WNI Relawan RS Indonesia Berhasil Dievakuasi ke Gaza Selatan

JAKARTA - Tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan di Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza Palestina telah berhasil dievakuasi ke Rafah, Gaza Selatan. Mereka dalam kondisi aman.

"3 Relawan MER-C sudah dievakuasi dari RS Indonesia di Gaza Utara ke Rafah, Gaza Selatan,"dikutip dalam akun instagram resminya MER-C @mercindonesia, Jumat (24/11/2023).

MER-C mengatakan bahwa ketiganya tengah menunggu kesempatan evakuasi untuk keluar dari Gaza.

"Ketiga relawan saat ini menunggu kesempatan evakuasi keluar dari Gaza," katanya.