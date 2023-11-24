Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah Kantor Swasta Terkait OTT Bondowoso, KPK Sita Dokumen Proyek

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:37 WIB
Geledah Kantor Swasta Terkait OTT Bondowoso, KPK Sita Dokumen Proyek
Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait perkara suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut merupakan pengumpulan alat bukti setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menangkap Kajari Bondowoso, Puji Triasmoro.

"Kamis (23/11) dan Rabu (22/11), Tim Penyidik KPK telah selesai menggeledah beberapa tempat yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kota Surabaya, Jawa Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangannya, Jumat (24/11/2023).

Kali ini, penggeledahan menyasar kantor-kantor dari pihak swasta yang tersebar di dua kota tersebut. "Tempat dimaksud adalah kantor dan kediaman dari para pihak swasta yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini," ujar Ali.

Dari penggeledahan tersebut, KPK pun mengamankan sejumlah bukti yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen dari beberapa proyek termasuk data file elektronik," ucap Ali.

"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka terkait dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.

Penetapan tersangka ini merupakan buah dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Bondowoso pada Rabu 15 November 2023 siang.

